O crescimento na comercialização de seguros de vida na pandemia

Em um ano que serviu como gatilho emocional para que as pessoas se tornassem mais reflexivas sobre suas prioridades, reservas para o futuro e legado, a Icatu Seguros apresentou crescimento na comercialização de seguros de vida. Em 2020, a arrecadação da companhia no segmento foi 13% maior que o de igual período de 2019 e superior ao desempenho registrado pelo mercado, que cresceu apenas 6%.

“O seguro de vida é um produto que cumpre um papel social, um instrumento relevante para a reorganização financeira familiar. Portanto, no momento em que a vulnerabilidade do ser humano passa a ser um assunto cotidiano, em razão da pandemia, as pessoas se tornam mais conscientes da importância da proteção e do planejamento financeiro”, explica a diretora Luciana Bastos.