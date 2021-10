O mega leilão de imóveis do Santander no fim de semana

Atualizado em 14 out 2021, 08h48 - Publicado em 14 out 2021, 15h31

A Zukerman Leilões realiza, no próximo sábado, a Super Venda Santander, com mais de 100 imóveis disponíveis — entre casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais.

Os preços, de acordo com a empresa, estão abaixo do valor de mercado e podem ser parcelados em até 240 vezes, a depender do imóvel.

As negociações podem ser feitas pelo site da leiloeira e os interessados devem realizar cadastro, ler o edital do lote desejado e habilitar-se para o leilão.

As propriedades estão localizadas em quase todos os estados brasileiros — com exceção do Acre e do Piauí — e no Distrito Federal.