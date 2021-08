Indústria e governo fecham acordo para facilitar negócios de MPMEs

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Confederação da Indústria e o Ministério da Economia acabam de firmar um acordo para facilitar o acesso a serviços financeiros por parte de micro, pequenas e médias empresas.

A parceria prevê unir os serviços do Núcleo de Acesso ao Crédito e do — respire fundo — Programa de Simplificação do Acesso a Produtos e Serviços Financeiros para os Pequenos Negócios.

Por meio da iniciativa, os micro e pequenos empresários terão apoio para acessar soluções como antecipação de recebíveis, crédito para compra de mercadorias e seguro para proteger o negócio.

De acordo com o Ministério da Economia, os pequenos negócios apresentaram saldo positivo de 2,09 milhões de empregos com carteira assinada em 2021, cerca de 71,8% das vagas criadas no país.

O NAC vai atuar na parceria com os atendimentos especializados em linhas de crédito e finanças, capacitações e cartilhas sobre temas voltados para MPMEs.

A Rede NAC está presente em 23 estados e no distrito federal, desde 2015, para recomendar as melhores opções de financiamento, orientar sobre os documentos necessários para solicitação e tirar dúvidas.