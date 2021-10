Holding dos irmãos Batista quita 100% dos financiamentos com o BNDES

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 17 out 2021, 23h12 - Publicado em 18 out 2021, 08h15

O BNDES deixou de ser credor do Grupo J&F, de Joesley e Wesley Batista. A Eldorado Brasil Celulose, controlada pela J&F, quitou antecipadamente na última sexta o único financiamento ativo do grupo com o banco.

O crédito do BNDES financiou parte da fábrica e das florestas da Eldorado no Mato Grosso do Sul. O empréstimo, de 3 bilhões de reais rendeu 2 bilhões de reais ao banco em juros, e venceria em 2022.

Agora, a única relação do BNDES com a J&F é como acionista minoritário da JBS, com uma participação de 23%. A J&F é a controladora da empresa de alimentos e a participação do banco público na companhia vale hoje cerca de 22 bilhões de reais.