EDP quer triplicar pontos de carga para veículos elétricos no país

Com 50 pontos de recarga de veículos elétricos ativos no país, a EDP Brasil registrou aumento de 89% no volume de energia para abastecimento em 2020 na comparação com o ano anterior, chegando a mais de 3.200 recargas. A companhia espera triplicar os pontos de carregamento no país até o final de 2022. Atualmente, a rede de eletropostos da EDP representa 1.064 quilômetros entre São Paulo e Rio de Janeiro.

A empresa deve aplicar cerca de 50 milhões de reais nos próximos dois anos em projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL. O principal deles é o Plug&GO, nome escolhido para a principal rede de recarga ultrarrápida de veículos elétricos da América do Sul. A iniciativa, liderada pela EDP, é composta pelo Grupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL), pelas marcas Audi, Porsche e Volkswagen, além das empresas ABB, Siemens e Electric Mobility, fornecedoras das soluções de carregamento. A rede será formada por 30 estações de carregamento ultrarrápidas no estado de São Paulo, que interligará redes de carregamento já disponíveis em outros estados, formando um corredor de abastecimento de veículos elétricos com mais de 2.500 quilômetros de extensão.