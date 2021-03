Diageo expande programa de apoio a bares e restaurantes

A Diageo resolveu ampliar a cobertura de seu programa de apoio a bares e restaurantes durante as restrições impostas pela pandemia. O Movimento Pró-Bar atenderá o estado de São Paulo e as principais cidades do Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. A companhia disponibilizou 15 milhões de reais em equipamentos para a implantação de protocolos de higiene e distanciamento social. São mais de mil vagas disponíveis e os interessados em receber o apoio devem realizar a solicitação no site http://www.diageobaracademy.com.

As casas contempladas são classificadas em função de seu porte e recebem um total de pontos a serem trocados na plataforma pelos equipamentos que melhor atendem suas necessidades. O fundo pagará por itens como mesas bistrô, jogos de mesas dobráveis, tendas, separadores de fila, termômetros digitais, máscaras, protetores faciais, marcadores de chão, placas informativas de distanciamento social e higiene, totens para álcool em gel, frascos de álcool em gel, tapetes higienizadores, luvas de vinil, protetores de caixa, entre outros.