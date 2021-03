Dados da Cielo mostram tombo do varejo em março

Com março chegando ao fim, os números do comércio no Brasil estão cada vez piores, mostra o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

Na primeira semana, a queda nas vendas foi de 1,3% ante a média das semanas de janeiro e fevereiro. Na terceira semana, o faturamento caiu quase 21%.

“A desaceleração tem possível relação com as novas medidas de isolamento adotadas contra a Covid-19 ao longo do mês”, afirma Pedro Lippi, Head de Inteligência da companhia.