Cresce interesse no investimento em shopping centers

Que o cenário de juros baixos trouxe mais investidores individuais para a bolsa, todo mundo já sabe. A novidade é que eles estão de olho nos papeis de shopping centers – e não só como meros imóveis, mas como peças importantes na retomada do varejo em um cenário pós-pandemia.

No caso da administradora Aliansce Sonae, por exemplo, a base ampliou consideravelmente, partindo de 0,7% de clientes do tipo “pessoa física” para 5,1%, nos últimos 12 meses. Parte do aumento se explica pelas conversas com casas de investimento voltadas para este público.