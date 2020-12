Os estados onde os brasileiros mais pedem comida no delivery

Uma pesquisa do Nubank aponta que, quando bate a fome, São Paulo é o estado que concentra o maior número dos clientes que consomem comida em casa por meio de aplicativos de entrega no país.

O serviço de delivery é usado por 15,28% dos clientes que moram no estado. Em seguida, o Rio de Janeiro, com 11,46%, Espírito Santo, com 10,08% e Minas Gerais, com 9,51%.

Clientes da fintech que moram em São Paulo fazem mais pedidos de delivery no jantar aos domingos: 18% deles concentram os pedidos neste dia da semana, e 33% preferem realizá-los no horário do jantar, entre 18h e 21h.

Os paulistas realizam cerca de três pedidos de refeição por mês, com desembolso médio de R$ 43,29 no cartão de crédito a cada entrega. O gasto médio no cartão de débito, por sua vez, é um pouco menor, R$ 35,87.