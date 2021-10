Com 80% do mercado, Sem Parar chega a 6 milhões de clientes no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 8 out 2021, 13h00 - Publicado em 8 out 2021, 18h30

O Sem Parar, empresa de meios de pagamentos automáticos, acaba de atingir a marca de seis milhões de clientes. O número, segundo a companhia do Grupo Fleetcor, representa mais de 80% de market-share do setor no país.

Entre os motivos que alavancaram os resultados, estão a expansão da rede de atendimento, por meio de parcerias com franquias do ramo alimentício, montadoras de veículos e instituições financeiras.

Atualmente, o Sem Parar atende cerca de 2 000 estacionamentos cadastrados, mais de 1 000 postos de combustível e aproximadamente 700 drive-thrus. Além disso, tem expandido sua atuação para condomínios — por enquanto, mais de 40 edifícios comerciais e residenciais.

No que se refere às operações diárias, o Sem Parar é responsável por 6 000 pagamentos em drive-thrus, 20 000 em postos de combustível, 150 000 em estacionamentos e mais de 2 milhões em pedágios.