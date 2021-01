China sinaliza apoio financeiro e de insumos ao Amazonas

Diante da grave crise sanitária causada pelo aumento de casos de coronavírus no Amazonas, a embaixada da China no Brasil informou ao governo do estado estar mobilizando empresas e instituições chinesas que possam oferecer ajudar.

Em ofício encaminhado ao governo do Amazonas nesta segunda-feira, a representação diplomática pediu informações de contato “dos pontos focais indicados para tratar do recebimento das doações tanto institucionais como empresariais do lado chinês”.

A embaixada diz estar atuando ao lado dos deputados federais Evair de Melo e Marcelo Ramos, ambos do Amazonas, do Comitê de Crise Covid-19 do Congresso Nacional, da OAB e do Instituto Sociocultural Brasil-China.