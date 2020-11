Black Friday impulsiona e-commerce, mas varejo encolhe 10%

As vendas no e-commerce na Black Friday (período entre quinta-feira e domingo) cresceram 31,8% em comparação com igual período do ano passado, segundo dados da Cielo.

Esse forte crescimento, no entanto, não foi suficiente para evitar a queda em todo o comércio, cujo faturamento encolheu 10%.

Essa queda está estritamente ligada com o desempenho do setor de Turismo e Transporte, que registrou retração de 44% nas vendas.