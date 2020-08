Atendimento via inteligência artificial cresce durante a pandemia na Vivo

Nessa pandemia, a Vivo registrou um forte aumento nos atendimentos a partir do seu serviço de inteligência artificial, a Aura. No comparativo entre março e junho, a procura a partir da inteligência artificial via WhatsApp cresceu 75%.

Já no app Meu Vivo, que tem cerca de 18 milhões de usuários únicos, as três funcionalidades mais acionadas durante a pandemia foram Suporte técnico, Serviços financeiros (2ª via de conta, débito automático, etc) e Compartilhamento de internet.