As incertezas em torno da festa pela nova nota de 200 reais

A nova nota de 200 reais será lançada nesta semana pelo Banco Central, mas nem tudo deve ser festa na Casa da Moeda. Servidores do órgão dizem que não há papel para suprir a demanda no momento e o sindicato da categoria anda flertando nas redes com um movimento para boicotar a produção do dinheiro.

No BC, que acompanha cada passo do órgão estratégico, a confiança é plena de que tudo dará certo. O choro sindical no momento, diz uma fonte do banco, é para tentar tirar algum trocado a mais da viúva.

O Banco Central informou na semana passada ao STF que a nota de 200 reais será lançada na quarta-feira.