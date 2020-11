Quatro noites da semana do Réveillon no badalado Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, estão saindo pela bagatela de 40 000 reais para o casal – cerca de 10 000 a diária. Trata-se de um dos pacotes oferecidos pelo Grupo CVC, que acaba de adentrar no segmento do turismo de alto luxo.