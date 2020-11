A pressão dos caminhoneiros contra o BR do Mar

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, foi confrontado por um representante de caminhoneiros contrários ao BR do Mar nesta terça-feira. O PL 4199/2020 tramita em urgência na Câmara.

Durante o encerramento do evento Brasil Export, em Brasília, o ministro foi abordado pelo presidente da Associação de Caminhoneiros de São Paulo, Alexsandro Viviani, que representa os motoristas da Baixada Santista e Litoral Norte e Sul do estado.

Conhecido como Italiano, Viviani entregou ao ministro um manifesto cobrando um estudo de impacto social que comprove não haver prejuízos para categoria com o programa de cabotagem proposto pelo governo federal com o projeto de lei.

“As medidas do Ministério levarão à retirada de empregos dos brasileiros, ao mesmo tempo em que demonstra apoiar apenas determinadas empresas do setor logístico, em prejuízo, a médio e longo prazos, do Brasil”, diz o texto, também encaminhado ao presidente do Congresso, ao ministro da Casa Civil e a Jair Bolsonaro.