A Oi Fibra avança

Enquanto avança no mercado a briga de faca pela rede de fibra da Oi, a companhia superou recentemente a marca de 1,5 milhão de clientes do serviço Oi Fibra, um dos seus principais pilares de negócios.

Foram 500.000 novos clientes desde abril, quando a empresa chegou ao milhão. A média do período foi de 125.000 adições líquidas ao mês, acelerando para 150.000 em julho, projeção que deve ser mantida neste mês de agosto.

O rápido crescimento vem sendo registrado em todos os estados (exceto São Paulo, onde não há operação do serviço), com destaque recente para Alagoas, Espírito Santo, Paraíba e Sergipe, onde a base de clientes cresceu mais de 30% no mês de julho.