A aposta da B2W em estações de metrô e postos de combustíveis

A B2W Digital, das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, encerrou 2020 com 81 lockers instalados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para este ano, a expectativa é contar com 300 armários inteligentes para retirada de compras online.

Os lockers permitem aos clientes resgatar os itens de maneira acessível, em diversos horários do dia e da noite. Os armários ficam instalados em postos de combustíveis, estações de metrô e lojas físicas. O desbloqueio é feito por QR Code, via celular. A novidade também pode ser usada para logística reversa, no caso de trocas e devoluções.