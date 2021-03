Ypê doa R$ 1 milhão para construção de fábrica de vacinas do Butantan

A Ypê, uma das maiores do setor de limpeza e higiene do Brasil, anunciou nesta quarta-feira, 10, a doação de 1 milhão de reais para a construção da nova fábrica da vacina contra o novo coronavírus do Instituto Butantan. A doação foi feita à organização social Comunitas, que atua em parceria com o Governo de São Paulo. “A Ypê acredita em ações que façam a diferença no combate à doença e ajudem de maneira direta e solidária a população brasileira”, afirmou o presidente da Ypê, Waldir Beira Júnior.

A nova unidade será quase quatro vezes maior que a atual fábrica do Instituto Butantan e a estimativa é de que em dezembro seja capaz de produzir as primeiras doses. A fábrica vai produzir cerca de 100 milhões de doses da CoronaVac por ano e representa a independência do Brasil na produção do imunizante pois dispensará a importação de matéria-prima. Até o momento, 40 empresas já doaram 186,6 milhões de reais para viabilizar a nova fábrica (totalmente custeada pela iniciativa privada).

Desde o início da pandemia, a Ypê já doou 37 milhões de reais em equipamentos hospitalares e itens de limpeza a instituições sociais e comunidades, participou da construção de usinas de oxigênio no Amazonas e doou 3,3 milhões de frascos de álcool 70% e mais de 260 toneladas de sabão em barras.

