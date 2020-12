Vitória da Buser no TJ-SP isola Artesp em disputa regulatória

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu na última semana que a atividade de intermediação de viagens por meio de fretamento coletivo realizada pela Buser é totalmente regular e não significa concorrência desleal no setor de transporte de passageiros. A decisão, tomada por três desembargadores, isola ainda mais a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) na disputa regulatória que trava com a Buser, conhecida como o “Uber dos ônibus”.

Na decisão favorável à Buser, os desembargadores do TJ-SP ainda afirmaram que a startup promove uma aproximação extremamente qualificada entre os passageiros e as empresas de fretamento particular, com um monumental incremento da tecnologia, permitindo novas formas de aproximação em escalas que, antes, eram “inimagináveis”.

Para completar, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), recebeu uma denúncia afirmando que a Artesp favorece as empresas tradicionais do setor rodoviário e tenta inviabilizar os aplicativos. O TCE ainda não se posicionou sobre as acusações.

