Veja quanto Bezos já faturou com a venda de passagens ao espaço

Depois de dar um voltinha de 10 minutos na borda do espaço, Jeff Bezos anunciou nesta terça-feira, 20, que a Blue Origin já vendeu 100 milhões de dólares em passagens para o espaço. “A demanda é muito, muito alta”, disse o bilionário sem dizer quanto custa cada passagem. Mas a expectativa é de que apenas dois novos voos do foguete New Shepard sejam realizados neste ano, ou seja, apenas 8 pessoas poderão voar. E ainda não há um número fechado para 2022.