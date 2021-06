Variante indiana afeta mercados europeus

VEJA Mercado Abertura, 28 de junho.

O mercado brasileiro abre hoje ainda com a ressaca da reforma do Imposto de Renda proposta pela equipe econômica e que derrubou o mercado na sexta-feira. O fim dos juros sobre capital próprio, tributação de dividendos e carga tributária maior sobre o lucro corporativo. Alguns advogados tributaristas falam de imposto de quase 50% sobre os empreendedores. A notícia não teria outro efeito se não derrubar o mercado. Mas como ainda é só um projeto de lei, muitas alterações podem ser feitas no Congresso.

O alerta nesta manhã vem dos mercados europeus que caem por conta da proliferação da variante indiana da Covid-19, que está fazendo com que os países retomem as medidas de restrições. No Brasil, a primeira morte pela variante delta foi registrada neste fim de semana. Uma mulher grávida de 42 anos morreu no Paraná. Na semana passada, o presidente americano Joe Biden alertou para o risco da nova variante que é mais agressiva especialmente entre os jovens e que já é responsável por 10% dos casos de Covid no país.

No mundo corporativo e dos fatos relevantes, destaque para a contratação do banco BR Partners para fazer o processo de capitalização da Eletrobras. Já a Ambipar anunciou a aquisição da Disal, que atua no Chile, Peru e Paraguai e que quase dobra o tamanho da empresa.