Um cheque em branco de US$ 200 milhões procura um unicórnio no Brasil

Um novo Spac (Special Purpose Acquisition Company), patrocinado pela Innova Capital, chegou à América Latina — ao Brasil, na verdade, mas vai que um unicórnio, as startups que valem mais de 1 bilhão de dólares, está dando sopa em outros países. É a Alpha Capital Acquisition. Esse Spac, um tipo de companhia conhecida no mercado financeiro como “empresa de cheque em branco”, pois seu objetivo único é investir em alguma outra empresa, está buscando uma companhia de tecnologia para aportar 200 milhões de dólares e levá-la para Nova York para abrir capital na Nasdaq. Os papeis para a abertura do Spac já foram protocolados na na SEC — a CVM dos Estados Unidos.

Entre os capitães do Spac, está Rafael Steinhauser, que foi CEO para América Latina da Qualcomm, gigante dos chipsets para celulares. Ele saiu no ano passado da companhia americana e agora reaparece como diretor da empresa de cheque em branco. Ao lado dele estão Alec Oxenford, CEO, e Rahim Lakhani, CFO.

