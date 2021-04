TCU vai atrás dos erros e omissões de Guedes no Orçamento

O ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU), vai pedir esclarecimentos ao Poder Executivo para saber se após encaminhar o Orçamento para o Congresso, ainda no ano passado, o governo reparou em qualquer erro ou omissão na projeção das despesas, em especial as referentes a benefícios previdenciários, abono-salarial e seguro-desemprego e compensação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A área técnica do Congresso já reparou nos tais erros e omissões do governo. Segundo relatório da Câmara, depois que a equipe econômica mandou o projeto ao Congresso, o valor do salário mínimo e a inflação, por exemplo, sofreram correções e o governo se fez de morto. Tais correções aumentavam em pelo menos 8,3 bilhões de reais o valor das despesas obrigatórias. Em uma das lives que participou no mercado financeiro, Paulo Guedes chegou a dizer que se fizesse esse tipo de correção o projeto não seria aprovado a tempo.

Leia também: