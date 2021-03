Tarcísio quer leiloar 17 terminais, além de concessão do porto de Vitória

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pretende, até o fim do ano, leiloar o arrendamento de 17 terminais portuários. Além disso, ele garante que conseguirá colocar na rua a concessão do porto de Vitória, hoje administrado pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). “Vamos fazer grandes leilões de arrendamento de terminais portuários este ano e, o mais importante, teremos o leilão da Codesa que vai atrair muitos interessados e grandes investimentos”, afirmou Gomes de Freitas, em uma “live”. Seria uma mudança de rumos. A expectativa do governo federal era privatizar o Porto de Santos antes de mexer na Codesa.

