Sicredi e Fecomércio entram em lista do BC com projeções da ‘vida real’

Duas instituições, que normalmente não figuram entre as mais procuradas quando se fala em projeções econômicas, surpreenderam ao aparecer na lista de dezembro do Top 5 do Banco Central, o seleto rol de organizações que mais acertaram na previsão de indicadores, presente no Boletim Focus. O Sicredi e a Fecomércio apareceram entre as com melhores índices na projeção da Selic de médio prazo. Ficaram à frente, por exemplo, de XP Investimentos, Rio Bravo e Itaú. As companhias, segundo relatos feitos ao Radar Econômico, celebraram. Acreditam que as projeções feitas por economistas da “vida real” estão superando as daqueles voltados apenas para o mercado financeiro. Resta esperar para ver se continuarão a figurar no seleto rol.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter