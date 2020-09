Shoppings voltam a funcionar com 10% das lojas fechadas

A totalidade dos shoppings pelo Brasil voltaram a funcionar na última semana. Contudo, quem anda por eles percebe que há lojas que fecharam para sempre. Segundo levantamento da Abrasce, associação do setor, aproximadamente 10% das lojas baixaram as portas permanentemente. A boa notícia é que a vacância atual é menor do que isso, o que mostra que alguns já estão sendo reocupados. A taxa de vacância está em 8%.

“Será uma recuperação difícil. Provavelmente fecharemos o ano com uma queda de faturamento entre 10% e 15%, sendo que neste momento estamos 28% abaixo do patamar de 2019”, afirma Glauco Humai, presidente da Abrace.

