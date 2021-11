Secretário da Agricultura admite desgaste de imagem na COP26

Diretamente de Glasgow, na Escócia, para a Cúpula do Clima, a COP26, o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Fernando Camargo, admitiu que a questão da imagem brasileira no exterior em relação ao trato com o meio ambiente é um problema a ser enfrentado. “É importante salientar que a questão do desmatamento realmente nos aflige e o governo tem consciência do problema”, afirmou. “É um problema de imagem que a gente tem que resolver”.

Segundo ele, é importante que o governo consiga posicionar que desmatamento ilegal é “coisa de bandido” e que o governo vem trabalhando para mitigar o desmatamento ilegal. Camargo afirmou que os ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e Paulo Guedes, da Economia, vêm trabalhando em ações afirmativas para alterar a percepção negativa da gestão de Jair Bolsonaro em torno de pautas sustentáveis.