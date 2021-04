Reviravolta: Jive e Orizon terão que renegociar plano da Estre Ambiental

Os acionistas da Estre Ambiental conseguiram adiar a assembleia de credores que estava marcada para acontecer nesta terça-feira, 13. O juiz da recuperação judicial adiou o evento em 30 dias para que o novo plano de recuperação judicial seja previamente apresentado pela Estre. A expectativa dos acionistas é que neste meio tempo consigam costurar um novo acordo com os principais credores da empresa, o fundos Jive e a Orizon que detém cerca de 80% da dívida total.

Na semana passada, os acionistas destituíram a administração da companhia alegando que os administradores não prestavam informações suficientes ao conselho e com isso poderiam estar favorecendo a Jive e a Orizon (empresa que atua no setor de aterros), em um acordo para a venda dos melhores aterros sanitários da companhia. Como Jive e Orizon compraram com grande deságio a dívida que inicialmente pertencia a Santander, Itaú e BTG, o ganho para os fundos poderia ser expressivo. Mesmo com a proposta de que boa parte da dívida seria abatida e que os fundos ainda fariam uma injeção de capital de 200 milhões de reais, os acionistas entenderam que a Estre poderia não sobreviver com os ativos que lhe restariam. A Jive por sua vez entende que os acionistas não estão muito abertos para negociação.

A Estre tem capital aberto nos Estados Unidos e entrou em derrocada depois que o ex-presidente da empresa, Wilson Quintella, foi investigado na Lava Jato.