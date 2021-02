Reflexos do Carnaval forçaram governo de SP a definir lockdown

Um dos pontos que forçaram a volta de medidas restritivas no estado de São Paulo é o aumento da disseminação da Covid-19 durante o Carnaval. O diagnóstico do governo do estado é que muitas pessoas não mantiveram o distanciamento social durante a data, apesar do ponto facultativo ter sido cancelado em São Paulo, e o salto no número de internações está apenas no começo. A nova cepa da doença que circula no Brasil, a qual parece ser ainda mais contagiosa, piorou a situação. Nesta quarta, 24, às 12h45, no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria irá anunciar lockdown a partir das 22h até as 5h do dia seguinte, com toque de recolher, para todo o estado.

