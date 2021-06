Receita com Ivermectina, remédio do kit Covid de Bolsonaro, saltou 4.800%

Os dados enviados pela empresa Vitamedic à CPI da Pandemia sobre as vendas de caixas de Ivermectina, um dos medicamentos do kit Covid de Bolsonaro, são impressionantes e deixariam qualquer big tech com inveja. O número total de caixas do medicamento vendidas, em 2019, não chegava a 6 milhões e responderam por um faturamento de 15,6 milhões de reais para a empresa. Em 2020, foram vendidas quase 76 milhões de caixas e o faturamento total foi de 469,9 milhões de reais, ou seja, quase meio bilhão de reais. Os números de 2021 estão ainda mais acelerados. Somente até maio, a empresa já vendeu mais de 36 milhões de caixas e faturou 264 milhões de reais. Além de ter vendido mais caixas, os preços também dispararam, segundo as tabelas de preços de cada tipo de caixa, com 2, 4 e 500 comprimidos, enviadas pela empresa à CPI nesta segunda-feira, 21.

Resumo da ópera: durante a pandemia, só com Ivermectina, a Vitamedic aumentou em cerca de 1.800% o número de caixas vendidas e em 4.800% seu faturamento em relação a 2020. Durante a pandemia, teve uma receita de 734 milhões de reais com o medicamento. Detalhe: a Ivermectina não tem eficácia comprovada contra a Covid-19.