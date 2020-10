Quer investir no Magazine Luiza? Vai ficar baratinho; de novo

Atualizado em 7 out 2020, 18h21 - Publicado em 7 out 2020, 18h19

O Magazine Luiza aprovou o desdobramento de suas ações de uma para quatro. Nesta quarta-feira, 7, a ação fechou cotada em 88,94 reais. Após o desdobramento, será precificada em 22,23, a preços atuais. Não é a primeira vez que a varejista, queridinha do mercado, adota tal ação. O grupo comandado por Fred e Luiza Trajano tem feito isso para tornar acessível o papel a investidores com menor poder de fogo. Assim, ela continua atraindo novos investidores e alimentando a ascensão vertiginosa de suas ações. Nos últimos cinco anos, as ações se valorizaram 3.700%.

O desdobramento acontecerá em 14 de outubro e as ações resultantes disso serão creditadas aos acionistas em 16 de outubro de 2020.

