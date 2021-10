Quando o presidente avisa que vai faltar alimento

VEJA Mercado | Abertura | 8 de outubro.

Os investidores não quiseram fazer grandes apostas na bolsa brasileira esta semana e ela foi para lá e foi para cá, sem andar muito para um lado ou outro, mesmo com o cenário externo favorável nos últimos dias em que as bolsas americanas subiram. O dólar subiu e superou 5,50 reais. Nesta sexta-feira, a expectativa gira em torno de como os mercados vão reagir ao discurso de caos do presidente Jair Bolsonaro que ao fim do dia ontem disse que daqui um ano o Brasil vai enfrentar uma grave crise de abastecimento. “Vou avisar um ano antes: fertilizantes. Por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou de preço, vai aumentar mais e vai faltar. A cada cinco pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento no ano que vem”. Se este cenário de escassez se confirmar, isso significa mais inflação. Não custa lembrar que há alguns meses o presidente fez o mesmo discursos alarmista sobre a energia, dizendo que uma grave crise estava por vir por falta de chuvas.

O mercado também deve reagir a índices dos dias atuais. O IBGE mostrou que o IPCA teve alta de 1,16% em setembro, a maior para o mês desde 1994. No ano, o IPCA acumula 6,9%. Apesar do recorde histórico, veio abaixo das expectativas de mercado que esperava uma alta de 1,25%.