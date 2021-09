Problemas do Uber com cancelamentos não são exclusividade do Brasil

Nos últimos meses, foi crescente a quantidade de reclamações com cancelamentos e demora para se conseguir um Uber e 99 em diversas cidades brasileiras. Mas os problemas do Uber não se restringem ao Brasil. Reportagem do site CNBC mostra que cancelamentos e preços altos são um problema constante também em partes do Reino Unido, especialmente para quem usa o Uber ou o Bolt (outro aplicativo de transporte) nas madrugadas e fim de semana. Por lá, o problema é a falta de motoristas. Segundo o Uber, a demanda está muito maior do que no período pré-pandemia e a oferta de carros não conseguiu acompanhar a procura.

Depois da enxurrada de reclamações, no Brasil, o Uber tomou algumas medidas durante o mês de setembro para tentar amenizar o problema. Em meados de setembro, a empresa anunciou um reajuste nos valores repassados aos motoristas, já que a alta dos preços dos combustíveis foi apontada como um dos principais motivos para a queda da qualidade do serviço no país. Mas outro problema é que o aplicativo permite que o motorista saiba antecipadamente o destino da viagem e assim acaba tendo a opção de aceitá-la para na sequência rejeitá-la. Para tentar evitar que o número de cancelamentos prossiga elevado, a empresa também anunciou na sexta-feira que baniu 1.600 motoristas por “cancelamentos excessivos de viagens”.