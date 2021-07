Powell diz que Fed vai agir se precisar para segurar a inflação

O presidente do banco central americano (Fed), Jerome Powell, disse nesta quarta-feira, 14, que está pronto para intervir caso a inflação saia do controle, nos Estados Unidos. Ou seja, subir os juros americanos, o que afetaria todo o mercado financeiro mundial. Mas ao mesmo tempo, Powell disse que acredita que os preços vão se moderar até o fim do ano. Por enquanto, a inflação americana está acima do previsto. O índice de preços ao consumidor dos EUA subiu 5,4 por cento em junho em comparação com o ano anterior, reacendendo os medos de que a economia americana pode estar superaquecendo.