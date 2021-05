Pfizer ofereceu 1,5 milhão de doses ao Brasil para entrega já em 2020

O ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual chefe para América Latina, Carlos Murillo, disse nesta quinta-feira, 13, que a empresa ofereceu 70 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e a primeira entrega, de 1,5 milhão de doses, seria feita ainda em 2020. Até o segundo trimestre, ou seja, até fim de junho, o número de doses totais chegaria a 18,5 milhões de doses. Até o fim do ano de 2021, 70 milhões de doses. Esta oferta foi feita ao governo brasileiro no dia 26 de agosto e segundo o executivo o governo brasileiro não deu nenhuma resposta. Nem que sim, nem que não.