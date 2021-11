Petrorio: negócio com Petrobras que pode dobrar produção avança; ação sobe

A Petrorio informou ao mercado que o consórcio que participa foi o escolhido pela Petrobras para avançar na negociação exclusiva pelos campos de Albacora e Albacora Leste, localizados na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Agora, as empresas vão discutir os termos finais do acordo de compra e venda, com a possibilidade de haver uma oferta final, caso os documentos mudem de maneira material, segundo a Petrorio. Em setembro, a Petrobras havia informado que as propostas que recebeu estavam na faixa dos 4 bilhões de dólares. Durante o ano de 2020, o campo de Albacora produziu 23,2 mil barris de óleo por dia e 408,5 mil m3/dia de gás, em média. O de Albacora Leste produziu 30,9 mil barris de óleo por dia e 598,0 mil m3/dia de gás, em média. Para se ter uma ideia do tamanho disso, o Credit Suisse avalia que o negócio pode dobrar a produção da companhia. “Albacora e Albacora Leste são ativos importantes, mais do que dobrando a produção da Petrorio”, diz o banco. Às 15h28, as ações da empresa subiam 20,09% na bolsa.