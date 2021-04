Pauta de empresários com Bolsonaro: “agenda positiva, nada de críticas”

O empresário Washington Cinel, dono da empresa de segurança Gocil, está organizando um encontro de empresários com o presidente Jair Bolsonaro. Na pauta, Cinel disse ao Radar Econômico que está a vacinação e a economia. “Uma agenda positiva, nada de críticas”, disse ele. O evento acontece nesta quarta-feira, 07, e deverá causar uma pequena aglomeração na casa de Cinel, em São Paulo. Já são 14 empresários confirmados no evento, mas Cinel acredita que o número passe de 20. Pelo governo, além do presidente Jair Bolsonaro, também vão participar quatro ministros, o presidente do Banco Central e o presidente da Caixa.

Cinel garante que todos os protocolos de segurança da pandemia serão seguidos e que sua sala tem mais de 120 metros quadrados, permitindo um distanciamento mínimo de 2 metros entre os convidados. “Sem contar que parte destes empresários, os mais velhos, já estão vacinados”.

Veja a lista dos confirmados, em ordem alfabética:

Alberto Leite, da F5 Securities

Alberto Saraiva, do Habib’s

André Esteves, do BTG Pactual

Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, da Jovem Pan

Claudio Lottenberg, do Hospital Albert Einstein

Candido Pinheiro, da Hapvida

Carlos Sanchez, da EMS

Fabio Faria, ministro das Comunicações

Flavio Rocha, das Lojas Riachuelo

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

João Camargo, dono da Alpha FM

João Carlos Saad, da Band

José Roberto Maciel, do SBT

Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco

Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil

Paulo Guedes, ministro da Economia

Pedro Guimarães, da Caixa

Ricardo Faria, Granja Faria

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central

Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura

Washington Cinel, da Gocil.