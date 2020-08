Orçamento de investimentos do governo federal subirá 56% em 2021

Chamou atenção no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) encaminhada nesta segunda-feira, 31, pelo governo ao Congresso, o volume de investimentos proposto pelo Ministério da Economia. Serão 28 bilhões de reais do orçamento destinados para esse fim em 2021, ou 56% acima do orçado em 2020. Ainda assim, o volume está distante do que possuíam nas mãos as gestões Lula e Dilma.

