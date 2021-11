O que é Ebitda e margem Ebitda, que aparecem nos resultados das empresas?

Em temporada de divulgação dos resultados das empresas, é comum se deparar com alguns termos técnicos que parecem fora de entendimento, como Ebtida e margem Ebtida. Essas são duas equações que, geralmente, não estão presentes nos balanços oficiais, mas que são calculadas pelos analistas de mercado. Do inglês “earnings before interest, taxes, depreciation and amortization“, também é conhecido como ganhos antes de juros, impostos, depreciações, eventos não recorrentes, provisões e amortizações. Em suma, o Ebtida é uma tentativa dos analistas de descobrir quanto a operação sozinha daquela companhia pode fazer de caixa, sem contar essas variáveis que não fazem parte da operação em si da empresa.

Já a margem Ebtida é o valor do Ebtida dividido pela receita líquida da empresa. “Quanto maior a margem, mais forte é a operação da empresa e maior a sua capacidade de extrair lucro da receita”, diz Flavio Málaga, professor de MBA de finanças do Insper. Se uma empresa tiver 100 milhões de reais de receita líquida e, ao retirar juros, impostos, depreciações, eventos não recorrentes, provisões e amortizações dessa conta, o Ebtida for de 80 milhões, por exemplo, a margem Ebtida é de 80%, ou seja, a operação da companhia é capaz de gerar, sozinha, 80% do lucro total da empresa.