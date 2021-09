O escolhido de Jorge Paulo Lemann

Edu Lyra é o empreendedor social que mais se destaca neste momento no Brasil com seu projeto Gerando Falcões, que quer transformar as favelas do país, e que arrecadou cerca de 100 milhões de reais para ajudar a distribuir cestas básicas durante a pandemia. Edu Lyra também se tornou o escolhido do empresário e bilionário Jorge Paulo Lemann, que esteve em um jantar em Nova York, na última sexta-feira, para angariar fundos para escalar o projeto favela 3D da Gerando Falcões, que hoje está sendo tocado em São José do Rio Preto, Maceió e Rio de Janeiro. Os três Ds são de digno, digital e desenvolvido. Lemann disse no evento que Edu Lyra reúne condições para ganhar o Nobel da Paz se conseguir resolver os problemas nas favelas do país. Carlos Brito, que recém deixou o comando da ABInbev também foi ao microfone, no evento. “O Edu tem ideias malucas. E o Steve Jobs disse que “são os loucos que mudam o mundo”. Eu vi com meus próprios olhos, a Gerando Falcões, além de ideias também tem execução e entrega.” O jantar, que contou com a presença de diversos empresários, arrecadou 3 milhões de reais e Edu Lyra já prepara o próximo evento em Miami.