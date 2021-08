O dono do Nubank vai doar toda a sua fortuna

David Velez é colombiano e muito conhecido no Brasil por ser um dos fundadores do Nubank, o neobanco que tenta mudar a forma como os bancos se relacionam com os clientes. No Nubank, ele já atraiu pessoas do gabarito de Warren Buffett, que virou acionista da instituição, ou a cantora Anitta, que virou acionista e membro do conselho de administração. Nesta semana, Velez e sua esposa Mariel deram um passo adicional e entraram para a organização de bilionários Giving Pledge que prometem doar suas fortunas para causas filantrópicas ainda em vida. Eles vão se unir a nomes como Bill Gates, o próprio Warren Buffet e Chuck Feeney.

David e Mariel possuem hoje uma fortuna estimada pela revista Forbes em 5,2 bilhões de dólares. Mariel é dedicada ao projeto {reprograma}, uma startup sem fins lucrativos que treina mulheres carentes em programação de computadores. Em sua carta ao Giving Pledge, eles escreveram: “A vida é finita: nossa mortalidade é incontestável e não seremos capazes de levar conosco quaisquer bens para onde quer que formos. Qual é o sentido de morrer com tantos bens materiais quando um gesto pode transformar radicalmente toda a jornada de alguém?”