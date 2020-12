MP que disciplina compra de vacinas pode garantir drible à Anvisa

O deputado federal Geninho Zuliani (DEM/SP), relator da Medida Provisória 1.003, que estabelece um plano para a aquisição de vacinas contra a Covid-19, apresentou nesta quarta-feira, 9, seu parecer. Nele, o deputado recomenda que toda a população brasileira seja imunizada em um prazo de um ano e que, para isso, será necessário garantir a incorporação de todas as vacinas contra a doença aprovadas internacionalmente, driblando a Anvisa. São citadas, como exemplo, a vacina de Oxford, criada e desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, a Coronavac, da Sinovac, e a da Pfizer, desenvolvida pela empresa alemã BioNTech e a farmacêutica chinesa Fosun Pharma.

“O objetivo da adesão é proporcionar, no âmbito internacional, o acesso do País a vacinas seguras e eficazes contra a covid-19, sem prejuízo a eventual adesão futura a outros mecanismos ou à aquisição de vacinas por outras modalidades. Com esse parecer, nosso intuito, é garantir a imunização completa de toda a população brasileira, independetemente de questões partidárias, com foco único e exclusivo na saúde das pessoas”, afirmou Geninho, em nota.

