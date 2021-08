Messi vai receber pacote em criptomoedas do PSG

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Lionel Messi chega ao time francês PSG com um salário anual de 41 milhões de dólares, fora o bônus, e um pacote de boas-vindas de 30 milhões de dólares. Mas o clube francês informou nesta quinta-feira, 12, que também incluiu no pacote de Messi a criptomoeda do time, o PSG Fan Tokens. Desde que o jogador foi anunciado, a moeda chegou a triplicar de valor, saindo de 20 dólares para mais de 60 dólares. Nesta manhã, está sendo negociada a 38,7 dólares.