Lira e Bolsonaro perdem poder com suspensão de Orçamento Secreto

A decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender o pagamento das chamadas emendas de relator, pegou de surpresa o núcleo político que norteia as articulações do governo de Jair Bolsonaro. De acordo com deputados da base aliada, a decisão da ministra atinge em cheio a capacidade de articulação do governo e a penetração das iniciativas do presidente Jair Bolsonaro em torno de suas propostas. Os parlamentares avaliam que a gestão perde um ativo importante em torno do mobilização de parlamentares em dar vazão a projetos do Executivo. “O cenário muda de figura. Lira e Bolsonaro perdem poder”, avalia um deputado da base aliada. A PEC dos Precatórios é um exemplo claro de como o governo mobilizou sua base e o Centrão em torno da aprovação, por meio da concessão de recursos oriundos do Orçamento Secreto.