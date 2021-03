KFC rompe a barreira da exclusividade do Uber Eats, iFood e Rappi

A rede de restaurantes de frango frito KFC vai deixar sua exclusividade com o Uber Eats para começar a vender também pelo iFood e pelo Rappi. A estratégia da empresa é ampliar vendas nas proximidades das mais de 100 lojas que possui nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Pernambuco e Distrito Federal.

Os aplicativos de entrega travam uma batalha no Conselho Administrativo de Direito Econômico, desde o ano passado, que pode acabar com qualquer direito de exclusividade dos aplicativos com os restaurantes. Em março, o Cade proibiu que o iFood insira cláusulas deste tipo em seus contratos até que haja uma decisão final sobre se a prática prejudica ou não a concorrência. O processo foi iniciado pelo Rappi contra o iFood, mas o Uber Eats entrou como terceiro interessado.