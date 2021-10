Investidor estrangeiro não quis saber da bolsa brasileira em setembro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

4 out 2021, 10h18

Por Josette Goulart

O investidor estrangeiro não quis saber da bolsa brasileira durante o mês de setembro. Segundo dados da B3, até 30 de setembro saíram 4,84 bilhões de reais. É o maior volume de saída desde março. Naquele mês, a saída se deu basicamente por conta da interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras, quando trocou o comado dando a entender que iria interferir na política de preços da empresa. Já o mês de setembro foi marcado pelo embate entre as instituições e a fala golpista de Bolsonaro nas manifestações de 7 de setembro. No ano, o saldo é positivo em cerca de 43 bilhões de reais, valor que não considera o dinheiro que veio para IPOs e follow ons.