Instituto Brasil 200 reabre campanha de doação de cestas básicas

As campanhas de doações de alimentos estão sendo quase todas reabertas para ajudar as pessoas que, com o agravamento da pandemia da Covid-19 e consequente aumento das medidas de restrição que paralisam a economia, não conseguem um prato de comida. Nesta semana foi a vez do Instituto Brasil 200, que reúne empresários de direita, reabrir sua campanha de doações. Em parceria com a rádio Jovem Pan, a campanha também promete espaço na rádio para quem doar pelo menos 50 mil reais. Qualquer valor, no entanto, pode ser doado pelo site brasil200.com.br/doe . A campanha estabeleceu a meta de arrecadar 500 mil reais, mas como em dois já quase alcançou este valor vai dobrar a meta. Tudo o que for arrecadado será usado para a compra de alimentos a serem distribuídos nas comunidades atendidas pelas ONGs G10 Favelas, Pequeno Mestre e Casa do Pai.