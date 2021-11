Inflação de dois dígitos e bolsa a cinco dígitos?

VEJA Mercado | Abertura | 22 de novembro.

A semana já começa com a expectativa em torno dos 100 mil pontos. Cai ou não de volta ao cinco dígitos? O Boletim Focus divulgado hoje mostra pela primeira vez o mercado apostando em uma inflação de mais de 10% e a expectativa do PIB caiu para 4,8%. Durante a semana, sai a prévia de inflação de novembro e os dados do Caged de outubro. Além disso, todos aguardam o desenrolar da PEC dos Precatórios no Senado. Na política, o PSDB foi protagonista de um tremendo embaraço, para dizer o mínimo, sem conseguir definir as suas prévias.

Já no exterior, a semana será mais curta nos Estados Unidos, com o feriado de Ação de Graças. Mas o mercado aguarda com ansiedade a ata do comitê de política monetário de sua última reunião quando o banco central americano decidiu reduzir seu programa de compras de ativos.