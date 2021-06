Hackers roubam código-fonte do game FIFA 21

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

A Electronic Art, uma das maiores empresas de video games do mundo, foi atacada por hackers que alegam que roubaram o código-fonte Frostbite, que é a engenharia por trás de games como FIFA, Madden e Battlefield e também ferramentas do game FIFA 21 e FIFA 22. Em comunicado oficial, a EA diz que nenhum dado dos jogadores foi acessado e acredita que não há risco para a privacidade deles. No submundo da darkweb, os hackers dizem que pegaram 780 gigabytes em dados.